Минобороны: НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ

Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", — сказал генерал-полковник на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств. Его цитирует РИА Новости.

По словам Фомина, в своей военной стратегии от 2019 года НАТО прямо называет Россию главным источником "угроз безопасности" альянса.

Замглавы Минобороны РФ напомнил, что до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Этот тезис был подтверждён сторонами на лиссабонском саммите в 2010 году.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что расширение НАТО за счёт Украины — это "красная линия" для российской стороны, за переход которой немедленно последует военный ответ.

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