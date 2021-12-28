Израиль атаковал ракетами Латакию рядом с авиабазой РФ Хмеймим

Израиль с помощью ракет атаковал Латакию — главный порт Сирии на Средиземном море, рядом с которым располагается авиабаза России Хмеймим.

По сирийскому государственному телевидению сообщили, что сегодня, 28 декабря, примерно в 03:21 (04:21 мск) израильские военные совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.

"Они нацелились на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — передали по новостям.

На месте начался пожар. Израиль нанёс Сирии материальный ущерб в крупном размере. В главной порту страны работают спасатели.

Известно, что для отражения воздушной атаки сирийская армия использовала системы противовоздушной обороны (ПВО).

В начале декабря Израиль также наносил ракетные удары по Латакии. В Министерстве иностранных дел РФ считают действия израильских военнослужащих недопустимыми.

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