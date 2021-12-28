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Отец убитого экс-спецназовца Белянкина: "Смертной казни у нас нет"

Силовые структуры

В минувший понедельник Московский областной суд вынес приговор трём фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. По словам отца погибшего Алексея Белянкина, с вердиктом он согласен, но считает, что наказание должно быть "альтернативным".

Никита белянкин
 

Убийцы экс-спецназовца получили внушительные сроки в колонии строгого режима. Так:

  • Сергей Ходжоян, который нанёс смертельный удар, получил 20 лет,
  • Гамлет Айрапетян — 17 лет,
  • Грант Айрапетян — 18 лет лишения свободы.

"Я согласен с решением суда, учитывая, что это колония строгого режима, 20 лет, 17 и 18 — мне кажется, вполне сопоставимый срок, хотя я всегда говорю, что наказание должно быть альтернативным. Они убили человека… Смертной казни у нас нет. Я бы дал больше, но и 20 лет — достаточно большой, серьёзный срок", — рассказал отец погибшего Телеканалу "360".

По словам мужчины, никто из фигурантов дела до суда не выходил на связь, не выразили соболезнования и родные обвиняемых. И при этом, приговор убийцы никак не прокомментировали.

"Когда спросили Ходжояна, который непосредственно нанёс удар, о том, согласен ли он с приговором, он ответить не смог. Он просто сидел молча. Мне кажется, что он заплакал", — пояснил Алексей Белянкин.

Только от слёз убийц сына отцу не легче. Дело "тянулось" два с половиной года. После трагедии в июне 2019, Белянкин-старший так и не смог оправиться.

"Когда его нет, я ощущаю это постоянно. То, что Никиты нет, — это очень тяжело и морально, и физически", — поделился отец.

Ранее суд признал виновными девятерых фигурантов дела об убийстве. Шестеро из них получили сроки только за хулиганство. И только троим вменяли "Убийство" и "Покушение на убийство". Никто из них свою вину не признал.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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