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AP: атомный авианосец США остаётся в акватории Средиземного моря из-за Украины

Силовые структуры

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно оставить американский атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за напряжённой ситуации вокруг Украины, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

AP: атомный авианосец США остаётся в акватории Средиземного моря из-за Украины

Он подчеркнул: такое решение было принято, чтобы "поддержать союзников и партнёров США в регионе".

Ранее Пентагон рассчитывал, что авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей американских военно-морских сил отправится на Ближний Восток, однако его маршрут скорректировали для обеспечения "постоянного присутствия в Европе".

"Авианосец остался в регионе на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских военных у границы с Украиной", — сказано в публикации.

В западных СМИ регулярно появляются материалы о том, что РФ якобы готовит вооружённое нападение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно опровергал эту информацию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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