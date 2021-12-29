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Боррель: европейские военные могли бы обучать руководство украинской армии

Силовые структуры

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что готовит предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС на территории Украины.

Боррель: европейские военные могли бы обучать руководство украинской армии

По его словам, в текущей напряжённой ситуации необходимо, чтобы военные инструкторы из Европы тренировали и обучали руководство украинской армии.

"Скоро я предоставлю странам, входящим в состав Евросоюза, соответствующее предложение", — сообщил глава дипломатии ЕС в интервью газете Welt.

Боррель подчеркнул: в Европе знают истинные потребности Украины. Как отметил дипломат, ЕС уже рассчитал предварительные расходы на готовящуюся военную миссию.

Кроме того, он добавил, что нужно продолжать укреплять отношения с Киевом. Для этого Боррель распорядился выделить более 30 миллионов евро на поддержку армии Украины. Часть суммы будет направлена на борьбу с кибератаками.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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