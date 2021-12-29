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Россия испытала в Арктике ЗРС С-500 "Прометей"

Силовые структуры

Российские военные провели в Арктике испытания зенитной-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил РИА Новости информированный источник.

Россия испытала в Арктике ЗРС С-500 "Прометей"

Сообщается, что в ходе испытаний дальнобойная ракета уничтожила гиперзвуковую мишень.

По словам источника, опытные образцы С-550 пока не созданы, поэтому в ближайшее время не планируются испытания этой системы.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" представляет собой новое поколение систем ПВО "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен поражать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолеты-невидимки на расстоянии до 600 километров.

Что касается ЗРС С-550, то это одна из версий С-500, которая создана для решения задач противоракетной и противокосмической обороны.

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Прометей: куда полетят ракеты ЗРК С-500. Новейшее оружие России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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