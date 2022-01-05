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Автор Ольга Лебедева

Возглавляемая США коалиция "отстрелялась" по позициям на востоке Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Силы международной коалиции во главе с США нанесли удары по нескольким местам пуска ракет в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщила информационная служба группировки.

"Примерно в 15: 40 во вторник силы коалиции наблюдали несколько мест запуска ракет непрямого огня в окрестностях своей базы Green Village в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Действуя в целях самообороны, силы коалиции проводили удары с целью устранения угрозы", - говорится в сообщении (цитата РИА Новости).

По чьим конкретно позициям был нанесён удар, не уточняется.

Подчеркнув, что ракеты такого типа представляют серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку они способны привести к многочисленным жертвам, коалиция заявила, что оставляет за собой право защитить себя и своих союзников от любой угрозы.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
сша сирия международная коалиция
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