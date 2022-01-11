В приграничных с Украиной областях РФ начались учения

На полигонах Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами, в которых принимают участие три тысячи военных, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

К манёврам привлечены 300 единиц военной техники, среди которых есть танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Военнослужащие отработают специальные манёвры, освоят новую тактику выполнения задач в условиях современного боя. Планируется осуществить стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетехники.

В конце манёвров каждое подразделение проведёт учебный бой. Экипажи БМП-2 и Т-72Б3 поразят мишени, которые имитируют технику и живую силу условного противника, сообщает пресс-служба округа.