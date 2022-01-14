Житель Подмосковья получил 20 лет колонии за изнасилование 12-летних девочек

В Подмосковье 57-летнего жителя Одинцовского округа суд приговорил к 20 годам заключения в колонии особого режима за систематические изнасилования двух 12-летних девочек. Мужчина снимал происходящее на видео и шантажировал своих жертв.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что издевательства над подростками длились с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года.

"Проведено свыше 15 допросов, более 12 различных экспертиз. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы в колонии особого режима сроком на 20 лет", — цитирует сообщение правоохранителей издание "Вести Подмосковья".

По сообщению следствия, все преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершались в квартире осуждённого. Каким образом следствие вышло на тогда ещё подозреваемого и кто сообщил о преступлении, в ведомстве не сообщили.

Приговор вступил в законную силу.