Военспец Ситнов: ПВО и ПРО не всесильны — вот о чём сейчас надо помнить

По версии газеты NYT, члены российской делегации на переговорах по безопасности "намекнули" своим визави из США и НАТО, что РФ готова в случае провала переговоров разместить свои вооружения "поближе к границам США".

Материал таблоида вызвал ажиотаж на Западе. А что по этому поводу думают эксперты в России?

Своим мнением с порталом argumenti.ru поделился военспец Анатолий Ситнов, начальник вооружения Вооружённых сил РФ (1994-2000 гг.).

По словам генерал-полковника, сейчас мир "завис" над пропастью Третьей мировой:

"Любой военный конфликт России и НАТО будет являться импульсом для начала войны. По сути — конца цивилизации. Но мы ж не будем терпеть и отстранённо наблюдать, как они (НАТО) будут нас терзать своими бесконечными претензиями. Хотя и понимаем: в ядерной войне никогда не будет победителей. Кому бы ты ни нанёс ядерный удар, к тебе всё равно всё вернется, ведь, какие бы ни были эшелонированные ПВО и ПРО, "поймать" и сбить все ракеты не получится", — сказал Ситнов изданию.