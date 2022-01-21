В США показали "наводящий страх на Россию" истребитель-невидимку

Американский истребитель-невидимка F-35 Lightning II "наводит страх на РФ" и становится всё более актуальным с каждым днём, сообщает издание 19FortyFive.

В материале сказано, что в январе самолёт Корпуса морской пехоты США впервые успешно приземлился на десантный корабль USS Tripoli.

"Была продемонстрирована универсальность истребителя-невидимки в случае конфликта с Россией или Китаем", — подчёркивают авторы публикации.

Командир авианосца USS Tripoli Джоэл Лэнг заявил, что экипаж усердно работал над запуском истребителя, преодолевая все трудности.

"Я очень горжусь тем, чего мы достигли. Экипаж пожертвовал временем вдали от своих семей и друзей для выполнения миссии. Время не потрачено впустую", — сказал он.

Помощник боцмана авиации первого класса Пол Саламе подчеркнул: январские тренировки с использованием F-35 "прошли идеально". По его словам, при необходимости их можно повторить.