Два дивизиона С-400 направили на учения в Белоруссию с Дальнего Востока

Два дивизиона российских зенитных ракетных комплексов С-400 отправили с Дальнего Востока в Белоруссию для участия в проверке в совместных учениях.

Как сообщает Минобороны РФ, ракетные комплексы ПВО Восточного военного округа отправили из Хабаровского края по железной дороге.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в Белоруссии российским военным предстоит оборудовать и замаскировать пусковые позиции С-400, провести их техобслуживание и заступить на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о переброске в республику подразделений ВС РФ для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. В рамках неё запланированы совместные учения "Союзная решимость — 2022".