20 уголовных дел возбуждено по факту пыток в саратовской тюремной больнице

Следствием возбуждены 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области, сообщает ТАСС. Информация об это содержится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко в адрес партии "Единая Россия".

"Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осуждённых на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных", - говорится в документе, опубликованном депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Альшевских.

В ответе Генпрокуратуры отмечается, что 14 из 20 дел расследуются по статье об изнасиловании, ещё три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два - о дезорганизации деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию осуждённых от общества и одно - за халатность.

Федеральная служба исполнения наказаний с 5 октября 2021 года проводила проверку в туберкулёзной больнице для заключенных в Саратовской области после того, как были обнародованы видеозаписи преступлений.