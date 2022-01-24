Глава ДНР Пушилин: Украина готовится к наступлению на Донбасс

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится к наступлению на Донбасс, однако ДНР готова к любому развитию событий.

По словам Пушилина, характер мероприятий, которые проводятся со стороны Украины, свидетельствует о подготовке к наступлению. В частности, Киев подтягивает технику, танки и артиллерию. Вблизи линии соприкосновения зафиксированы реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган", отметил глава ДНР в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".

Ранее Пушилин сообщил, что украинские войска в Донбассе вооружены американскими противотанковыми комплексами Javelin. Также главнокомандующий Вооружёнными силами ДНР обратил внимание на медийную нагрузку: иностранные журналисты приезжают к линии соприкосновения, где фотографируют американских и британских инструкторов.