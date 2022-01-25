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Автор Юлия Миленина

Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"

Силовые структуры

Оружие, переданное Украине США и Великобританией, уже давно устарело. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко.

Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"

По его словам, даже в вооружённых силах Украины сейчас пользуются лучшими образцами техники. Политик назвал полученное оружием "отстоем 80-х годов".

"В 1993 году сняли это оружие с производства, на Украине может есть даже лучшие комплексы. Javelin — 20 килограмм… А украинского производства — почти 50 кг. И оно более жёсткого поражения. Это как в фильме "12 стульев" — я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись", — сказал Гнатенко в эфире телеканала "Наш".

Западные политики регулярно заявляют, что РФ якобы готовится к вторжению на украинские земли. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию. Однако США, Великобритания и некоторые другие страны продолжают вооружать Украину для "отражения нападения".

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