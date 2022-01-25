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Автор Игорь Рябов

Военные эксперты перечислили главные недостатки украинской армии

Силовые структуры

Военные эксперты рассказали о недостатках Вооружённых сил Украины. Несмотря на то, что с 2014 года численность личного состава ВСУ выросла в 1,5 раза, а расходы на обороны увеличились до 6% от ВВП, украинская армия до сих пор находится в плачевном состоянии, сообщили специалисты в беседе с изданием "Лига".

Военные эксперты перечислили главные недостатки украинской армии

Председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что Украина располагает устаревшей, советской авиацией. Эти самолёты сложно ремонтировать и обслуживать, потому что там стоят российские двигатели. Военный аналитик усомнился в том, что Украине удастся модернизировать технику, поскольку на разработку плана уйдут годы, в течение которых оборудование окончательно устареет. Чмут отметил, что если Киев захочет заменить старую технику подержанными западными образцами, то это обойдётся в 15 миллиардов долларов и потребует около 10 лет.

По словам главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, у Вооружённых сил Украины слишком маленький бюджет. Ежегодно страна тратит на перевооружение всего миллиард долларов, что в четыре раза меньше, чем затраты Польши на оборону.

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявил, что украинские оборонные предприятия находятся в тяжёлом финансовом положении. Кроме того, страна так и не наладила производство боеприпасов. Бюджет выделяет средства на разработку ракет, патронов и снарядов, но ничего не производится, добавил эксперт.

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