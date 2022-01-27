Консультант Гильбо: Путин преувеличивает возможности своей армии

Консультант и публицист Евгений Гильбо, противник экономических реформ Бориса Ельцина в начале 90-х, в интервью Pravda.Ru поделился мнением о состоянии российской армии. По его словам, руководство России переоценивает собственные военные силы, несмотря на большие финансовые вливания в "оборонку".

"На сегодня реально сил, которые могут двигаться, я уже не говорю про боеспособность, не так много. То есть их, в принципе, недостаточно для решения каких-то серьезных задач. Раньше это хорошо понимало руководство. То есть, верховный главнокомандующий и его окружение. Но на сегодняшний день они, в общем-то, несколько преувеличивают свои возможности", — заявил Гильбо.

Кувейтский вариант для России

По мнению эксперта, Россию подталкивают к вооружённому противостоянию с Украиной, у которой "особой армии нет". Гильбо считает, что США в данный момент ожидают от Владимира Путина вторжения на Украину по "кувейтскому" сценарию 30-летней давности.

"Байден сейчас явно провоцирует РФ на вторжение. Он прямо заявил, что НАТО не будет вписываться за Украину, что НАТО не будет защищать Украину силой оружия. Он ожидает, что на самом деле верховное главнокомандование в России поступит так же, как Саддам Хусейн 30 лет назад, попытается туда сунуться, и там завязнет", — заявил Гильбо.

По словам консультанта, у России сейчас нет такого количества войск, которые способны воевать на Украине и создать численное преимущество перед украинской армией.

"У России не так много дееспособных частей, которые можно хотя бы двигать, я уже не говорю, что каким-то образом они могут воевать. Хотя многие из них всё-таки боеспособны. Особенно части спецназа, их достаточно много. Но для решения локальных задач. Для решения глобальной задачи нужны другого типа войска — многочисленные, которые могут осуществлять полицейскую оккупационную функцию. Их нет", — отметил Гильбо.

Демонстрация силы в Казахстане

Эксперт добавил, что российская армия все свои возможности продемонстрировала в Казахстане, где в начале января была проведена операция сил ОДКБ.

"На сегодняшний день, всё, что могло шевелиться, мы увидели в Казахстане. А для того, чтобы провести более серьезную операцию, таких войск недостаточно. Эти войска могут, скажем так, блокировать любую украинскую попытку напасть на Донбасс, но не более того. То есть как-то расширять, двигаться дальше невозможно", — считает Гильбо.

О неминуемом "вторжении" российской армии на Украину на протяжении нескольких недель сообщают западные СМИ. После нескольких публикаций на эту тему заговорили в руководстве США.

В частности, Госдеп США пообещал ввести "невиданные" санкции против России в случае военной операции на Украине. Вместе с тем, госсекретарь Энтони Блинкен заявил - в его ведомстве пока не уверены, что армия РФ вторгнется на Украину.