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Автор Олег Артюков

"Союзная решимость-2022": на учениях будут отражать агрессию Клопии

Силовые структуры

Начальник генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич рассказал о главной теме учений "Союзная решимость-2022". По его словам, вооружённые силы Белоруссии и России будут тренироваться в отражении внешней агрессии против Союзного государства.

"Союзная решимость-2022": на учениях будут отражать агрессию Клопии

Напомним, учения "Союзная решимость-2022" планируется провести с 10 по 20 февраля. По этому поводу есть уже немало негативных комментариев от европейских и американских политиков и средств массовой информации, которые рассматривают учения как свидетельство "агрессивных намерений" Минска и Москвы.

А вот начальник генштаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич сообщил 27 января, что темой учений станет отражение внешней агрессии против Союзного государства. По сценарию, на Республику Полесье и Северную Федерацию нападают "Западные". В её состав входит коалиция "государств" Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации, "чья заинтересованность в доминировании в регионе привела к возникновению вооруженного конфликта", сообщает EurAsia Daily.

Про сценарию учений, рассказал Виктор Гулевич,  "главной причиной обострения обстановки является стремление "Западных" дестабилизировать ситуацию на территории Республики Полесье, сменить ее политическое руководство, добиться ликвидации Союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Северной Федерации".

По сценарию учений, "Западным" не удалось инициировать внутренний конфликт в "Республике Полесье". А потому "используя подконтрольные террористические организации и оппозицию, "Западные" спровоцировали вооруженный конфликт с соседней с Союзным государством Республикой Днепровией".

В свою очередь, Республика Полесье и Северная Федерация "стремятся обеспечить стабильность в регионе, опираясь на нормы международного права, сохранить свою территориальную целостность и независимость".

Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что учения "Союзная решимость-2022" носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества.

Однако Виктор Гулевич дал понять, что "при их разработке был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Беларуси в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан".

Он также подчеркнул, что по окончании учений российские воинские части и подразделения покинут территорию Белоруссии, как это происходило и после всех предыдущих маневров.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Александр Артамонов
Темы белоруссия
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