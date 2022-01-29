Водолацкий: жителей ЛНР и ДНР могут призвать в ВС РФ

Граждан России, которые постоянно проживают на территории ЛНР и ДНР могут призвать в Вооружённые силы РФ, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как отметил зампред, для этого проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках необходимо обратиться в российский военкомат и встать на учёт.

"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию", — пояснил Водолацкий в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в случае, если жителей ЛДНР призовут в армию, то службу они будут проходить на территории Российской Федерации.