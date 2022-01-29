Персоны VIP: как изменилась охрана богатейших людей РФ с "лихих 90-х"

Со времён "лихих 90-х" утекло немало воды. Функции охранных агентств, по сути, не изменились, а вот требования к современным телохранителям даже очень. Безопасность для российских знаменитостей, политиков и предпринимателей стала основополагающей для ведения деятельности.

По словам директора фирмы с секьюрити, который пожелал остаться анонимным, Россия отошла от "бандитских стрелок" и перестрелок.

Главное, чтобы человек был… квалифицированный

Для современного заказчика важно не только чтобы "был крепкий парень" за плечами, но и множество других качеств.

"Это связано с тем, что изменилась криминальная обстановка в стране. Возникло больше юридических споров. Все конфликты у бизнесменов конца "нулевых" в большей степени проходили и проходят в правовом поле", — рассказал директор охранного агентства в беседе с URA. RU.

Как отметил глава охранной фирмы, как правило, на "постоянке" телохранители только у очень богатых людей. Молодые бизнесмены и знаменитости прибегают к подобным услугам только тогда, когда угроза расправы реальна.

По словам собеседника, всё больше "наниматели" просят бесконфликтных, квалифицированных и умных людей. Оно и понятно, зарплата одного телохранителя варьируется от 110-120 тысяч рублей, а агентство получает до полумиллиона рублей в месяц за одного сотрудника.

Коттеджи, угрозы и "вышибалы"

Рынок частных телохранителей терпит спад, поэтому агентства занимаются не только сопровождением, но и установкой видеонаблюдения, например, в загородных домах "VIP персон". Впрочем, если заказчику грозит реальная угроза, то проверить обстановку может выехать целый авангард из специалистов. А то и вовсе "замаскироваться" под обслуживающий персонал в доме.

"Группа авангарда, которая прибывает на место, проводит разведку и, условно, зачищает территорию, проверяет периметр. После этого прибывает и охраняемое лицо с личными телохранителями. В экономичном варианте можно работать без авангарда", — пояснил собеседник.

Впрочем, рынок телохранителей лоялен и подстраивается под заказчика. Хотите авангард — пожалуйста, хотите убрать начальника СБ, а ввести в состав охранников информационно-аналитического разведчика — тоже, пожалуйста.

Кроме камер видеонаблюдения, дом охраняемого "объекта" могут снабдить и тревожной кнопкой. А если уж совсем "дело — табак", то можно вызвать "телохранителя на дом".

В совокупности услуг, к примеру, "полный пакет" вышеперечисленного, обходится "сильным мира сего" в несколько миллионов рублей в месяц. Но есть и те, кому квалифицированные секьюрити не по карману и они прибегают к услугам "наёмников" из соседних республик. По словам специалистов, такое решение может обернуться ещё большими проблемами.

"Я бы на месте предпринимателя больше испугался, так как это ничего не имеет общего с охраной. Такие люди скорее могут создать больше проблем, чем действительно обеспечат безопасность", — пояснил источник издания.

Впрочем, "ушло в прошлое" и требование, чтобы "безопасник" обязательно был выходцем из правоохранительных структур. Сейчас при найме телохранителя, полицейские "корочки" уже никто не требует.

"Я больше скажу, что выходцы из полиции, армии и МЧС будут узко понимать, что такое безопасность. Что они умели много лет делать в погонах, то они и делают на новой работе", — резюмировал источник.