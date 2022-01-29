EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Персоны VIP: как изменилась охрана богатейших людей РФ с "лихих 90-х"

Силовые структуры

Со времён "лихих 90-х" утекло немало воды. Функции охранных агентств, по сути, не изменились, а вот требования к современным телохранителям даже очень. Безопасность для российских знаменитостей, политиков и предпринимателей стала основополагающей для ведения деятельности.

телохранитель
 

По словам директора фирмы с секьюрити, который пожелал остаться анонимным, Россия отошла от "бандитских стрелок" и перестрелок.

Главное, чтобы человек был… квалифицированный

Для современного заказчика важно не только чтобы "был крепкий парень" за плечами, но и множество других качеств.

"Это связано с тем, что изменилась криминальная обстановка в стране. Возникло больше юридических споров. Все конфликты у бизнесменов конца "нулевых" в большей степени проходили и проходят в правовом поле", — рассказал директор охранного агентства в беседе с URA. RU.

Как отметил глава охранной фирмы, как правило, на "постоянке" телохранители только у очень богатых людей. Молодые бизнесмены и знаменитости прибегают к подобным услугам только тогда, когда угроза расправы реальна.

По словам собеседника, всё больше "наниматели" просят бесконфликтных, квалифицированных и умных людей. Оно и понятно, зарплата одного телохранителя варьируется от 110-120 тысяч рублей, а агентство получает до полумиллиона рублей в месяц за одного сотрудника.

Коттеджи, угрозы и "вышибалы"

Рынок частных телохранителей терпит спад, поэтому агентства занимаются не только сопровождением, но и установкой видеонаблюдения, например, в загородных домах "VIP персон". Впрочем, если заказчику грозит реальная угроза, то проверить обстановку может выехать целый авангард из специалистов. А то и вовсе "замаскироваться" под обслуживающий персонал в доме.

"Группа авангарда, которая прибывает на место, проводит разведку и, условно, зачищает территорию, проверяет периметр. После этого прибывает и охраняемое лицо с личными телохранителями. В экономичном варианте можно работать без авангарда", — пояснил собеседник.

Впрочем, рынок телохранителей лоялен и подстраивается под заказчика. Хотите авангард — пожалуйста, хотите убрать начальника СБ, а ввести в состав охранников информационно-аналитического разведчика — тоже, пожалуйста.

Кроме камер видеонаблюдения, дом охраняемого "объекта" могут снабдить и тревожной кнопкой. А если уж совсем "дело — табак", то можно вызвать "телохранителя на дом".

телохранитель
 

В совокупности услуг, к примеру, "полный пакет" вышеперечисленного, обходится "сильным мира сего" в несколько миллионов рублей в месяц. Но есть и те, кому квалифицированные секьюрити не по карману и они прибегают к услугам "наёмников" из соседних республик. По словам специалистов, такое решение может обернуться ещё большими проблемами.

"Я бы на месте предпринимателя больше испугался, так как это ничего не имеет общего с охраной. Такие люди скорее могут создать больше проблем, чем действительно обеспечат безопасность", — пояснил источник издания.

Впрочем, "ушло в прошлое" и требование, чтобы "безопасник" обязательно был выходцем из правоохранительных структур. Сейчас при найме телохранителя, полицейские "корочки" уже никто не требует.

"Я больше скажу, что выходцы из полиции, армии и МЧС будут узко понимать, что такое безопасность. Что они умели много лет делать в погонах, то они и делают на новой работе", — резюмировал источник.

Пьяная охрана Обамы взяла Белый дом на таран
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы
Новости
Мама Ольги Бузовой призналась, что не хочет возиться с внуками
Россия потребовала у Канады объяснений по поводу помощи неонацистам
В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен
Винокур пожаловался на бедственное положения из-за отмены концертов
Кличко рассказал, чего хочет Путин и почему у него не получится без Украины
"Украина не Титаник": Зеленский высказался об отъезде дипломатов из Киева
Депутат Бессараб оценила идею снизить цены на поездки в такси с детьми
Военный врач раскрыл три причины образования тромбов в сосудах
В Раде заявили, что США подрывают экономику Украины, пугая людей "войной с РФ"
Персоны VIP: как изменилась охрана богатейших людей РФ с "лихих 90-х"
Последние материалы
Россия потребовала у Канады объяснений по поводу помощи неонацистам
В киевском бомбоубежище открыли стриптиз-клуб — вход 400 гривен
Винокур пожаловался на бедственное положения из-за отмены концертов
Кличко рассказал, чего хочет Путин и почему у него не получится без Украины
"Украина не Титаник": Зеленский высказался об отъезде дипломатов из Киева
Депутат Бессараб оценила идею снизить цены на поездки в такси с детьми
Военный врач раскрыл три причины образования тромбов в сосудах
В Раде заявили, что США подрывают экономику Украины, пугая людей "войной с РФ"
Персоны VIP: как изменилась охрана богатейших людей РФ с "лихих 90-х"
Welt: шансы найти замену РФ в качестве поставщика топлива ничтожны
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников