Карьера в российской полиции будет зависеть от прививки

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал новое постановление об особенностях службы сотрудников в период пандемии коронавируса. Повышения по службе у полицейских теперь будут зависеть от наличия или отсутствия сертификата о прививке от COVID-19. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет РИА Новости.

Отмечается, что "антиваксеры" не только не будут получать новые должности. Но и премии им не выпишут.

"Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. … 1.5. О размере разовых премий", — указывается в постановлении.

Журналисты агентства сообщают, что подписанное Колокольцевым письмо есть в распоряжении РИА Новости. Его подлинность удостоверена надёжным источником в силовых ведомствах.

Как следует из документа, это делается потому, что отсутствие прививок от коронавируса "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". На принятие решения повлияло быстрое распространение по России "омикрона".

Наличие вакцинации будет учитываться и в других случаях. Например, при принятии решения о предоставлении отпусков.