"Отловить и не выпускать": ГП разрабатывает критерии агрессивности бродячих псов

Часть отловленных и стерилизованных бродячих собак не вернутся после операции "туда, откуда их забрали", как того требует действующее законодательство.

"Воля" закончится для тех бездомных животных, у которых выявят склонность к немотивированной агрессии.

Критерии, по которым этот показатель будет рассчитываться, начала разрабатывать Генпрокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В распространённом сообщении уточняется, что, пока критериев нет, "принятие оперативных мер невозможно".

Переводя с протокольного языка на обывательский, сколько времени ещё агрессивные стаи будут терроризировать жителей российских населённых пунктов -неизвестно.

Напомним, в последнее время сообщения о нападении стай бездомных псов на людей стали неотменным пунктом ежедневной новостной повестки в России:

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за агрессивных собак

Ужесточить законодательство в этой области потребовал глава Следкома России Александр Бастрыкин.