Часть отловленных и стерилизованных бродячих собак не вернутся после операции "туда, откуда их забрали", как того требует действующее законодательство.
"Воля" закончится для тех бездомных животных, у которых выявят склонность к немотивированной агрессии.
Критерии, по которым этот показатель будет рассчитываться, начала разрабатывать Генпрокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В распространённом сообщении уточняется, что, пока критериев нет, "принятие оперативных мер невозможно".
Переводя с протокольного языка на обывательский, сколько времени ещё агрессивные стаи будут терроризировать жителей российских населённых пунктов -неизвестно.
Напомним, в последнее время сообщения о нападении стай бездомных псов на людей стали неотменным пунктом ежедневной новостной повестки в России:
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за агрессивных собак
Ужесточить законодательство в этой области потребовал глава Следкома России Александр Бастрыкин.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.