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Автор Екатерина Широкова

Стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022"

Силовые структуры

Российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" стартовали в этот четверг, 10 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Военные отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в целях обороны.

Стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022"

Так, согласно сообщению ведомства, учения проходят сразу на нескольких полигонах:

  • "Домановском",
  • "Гожском",
  • "Обуз-Лесновском",
  • "Брестском",
  • "Осиповичском".

"Будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооружённых групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", — сообщает ведомство.

Кроме того, под учения задействуют аэродромы:

  • "Барановичи",
  • "Лунинец",
  • "Лида",
  • "Мачулищи".

В рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России состав отработает усиление охраны границ в воздушном пространстве и охрану стратегически важных объектов. Кроме того, будет оценена инфраструктура для "переброски" военных.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия белоруссия военные учения
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Стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022"
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