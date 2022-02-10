Стартовали российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022"

Российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" стартовали в этот четверг, 10 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Военные отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в целях обороны.

Так, согласно сообщению ведомства, учения проходят сразу на нескольких полигонах:

"Домановском",

"Гожском",

"Обуз-Лесновском",

"Брестском",

"Осиповичском".

"Будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооружённых групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", — сообщает ведомство.

Кроме того, под учения задействуют аэродромы:

"Барановичи",

"Лунинец",

"Лида",

"Мачулищи".

В рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России состав отработает усиление охраны границ в воздушном пространстве и охрану стратегически важных объектов. Кроме того, будет оценена инфраструктура для "переброски" военных.