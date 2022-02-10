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Автор Игорь Рябов

На Украине полным ходом идёт подготовка к войне, заявил Нарышкин

Силовые структуры

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина стянула к линии соприкосновения все боеспособные части своей армии, потому что готовится к войне в Донбассе.

На Украине полным ходом идёт подготовка к войне, заявил Нарышкин

"Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики (ДНР и ЛНР. — Ред.). И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", — сказал он в интервью МК.

Нарышкин убеждён, что националисты и западные кураторы подталкивают к войне президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы СВР, Украина получает военную технику и боеприпасы с американских баз в Европе, а также из Великобритании и Канады. Всё больше натовских советников и инструкторов прибывают на линию соприкосновения в Донбасс. Также на Украине создаются многонациональные отряды боевиков-джихадистов, отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что в зону конфликта прибыли западные пропагандисткие журналисты, чтобы готовить фейковые сюжеты. Вооружённые силы Украины и Служба безопасности страны планируют устроить провокации, а представители СМИ будут их документировать в "стиле фальшивок "белых касок" в Сирии", добавил Нарышкин.

Глава СВР напомнил, что единственным путём урегулирования ситуации в Донбассе является реализация Минских соглашений.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина донбасс сергей нарышкин
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