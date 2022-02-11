Глава Минобороны Британии Уоллес рассказал о поставках оружия на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего действия, которые нужны Украине для защиты.

Уоллес опроверг сообщения СМИ о том, что якобы собирается отправить на Украину 600 спецназовцев.

Также Минобороны Британии сказал, что считает Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова профессионалами и верит их заявлениям по поводу того, что Россия не планирует нападать на Украину.

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