В Британию прилетели американские бомбардировщики B-52 с ядерным оружием

Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52 приземлились на базе Королевских ВВС Великобритании в населенном пункте Фэрфорд английского графства Глостершир.
Как уточняют британские СМИ, "обслуживающий персонал и логистическое оборудование, связанное с самолетами, прибыли двумя днями ранее".
В-52, способные нести ядерные бомбы и находящиеся на военной службе США с 1955 года, вылетели с авиабазы Майнот в Северной Дакоте и за время перелёта совершали только одну посадку для дозаправки — в канадской провинции Новая Шотландия.
Согласно заявлению ВВС США, бомбардировщики B-52 приземлились в Фэрфорде в рамках обычной "ротации" американских самолетов по всему миру, которая "укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции, а также поддержанию коллективной безопасности и суверенитета":
"Самолеты B-52 Stratofortress, вспомогательное оборудование и персонал 5-го бомбардировочного крыла, база ВВС Майнот, Северная Дакота, прибыли в Фэрфорд, Англия, для выполнения давно запланированной миссии бомбардировочной оперативной группы, регулярной совместной серии миссий Европейского командования США и Стратегического командования США.
На пути бомбардировщики объединились с британскими самолетами "Тайфун" и португальскими F-16, которые в настоящее время приписаны к миссии НАТО по охране воздушного пространства Исландии.
Бомбардировочная авиация также интегрировалась с британскими объединенными диспетчерами атаки терминалов (JTAC) для проведения двусторонних тренировок по ближней воздушной поддержке.
Миссия была сосредоточена на повышении готовности и оперативной совместимости диспетчеров, ответственных за координацию авиаударов для поддержки наземных сил. Регулярная интеграция с нашими союзниками улучшает наше сотрудничество и оперативный потенциал, возможности и совместимость", — цитирует пояснение ВВС США британский портал GloucestershireLive.
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