В Британию прилетели американские бомбардировщики B-52 с ядерным оружием

Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52 приземлились на базе Королевских ВВС Великобритании в населенном пункте Фэрфорд английского графства Глостершир.

USAF B-52 Bombers Deploy to Europe | RAF Fairford

Как уточняют британские СМИ, "обслуживающий персонал и логистическое оборудование, связанное с самолетами, прибыли двумя днями ранее".

В-52, способные нести ядерные бомбы и находящиеся на военной службе США с 1955 года, вылетели с авиабазы Майнот в Северной Дакоте и за время перелёта совершали только одну посадку для дозаправки — в канадской провинции Новая Шотландия.

Согласно заявлению ВВС США, бомбардировщики B-52 приземлились в Фэрфорде в рамках обычной "ротации" американских самолетов по всему миру, которая "укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции, а также поддержанию коллективной безопасности и суверенитета":