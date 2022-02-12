Спецсредствами, которые фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вынудил американскую атомную подводную лодку класса Virginia уйти из российских территориальных вод, могли стать сигнальные гранаты, выпущенные из многоствольной установки МРГ-1.
"Американцы проигнорировали (требование всплыть). Тогда в дело вступили сигнальные гранаты. Их запускают с многоствольной установки МРГ-1", — сказал ТАСС главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.
По его словам, после подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.
По словам Литовкина, применение сигнальных гранат слышали на американское подлодке, а потому после этого АПЛ с максимально возможной скоростью покинула российские территориальные воды.
По мнению эксперта, американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс "Ответ".
Инцидент, о котором идёт речь, произошел 12 февраля в российских территориальных водах возле острова Уруп Курильской гряды. В этом районе проходят учения ВМФ России.
В связи с произошедшим в Министерство обороны России был вызван военный атташе США. Ему вручили ноту и заявили, что действия американской подлодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
Интересно, что в Пентагоне не стали оперативно прокомментировать произошедшее. Там только рассказали, что в курсе сообщений СМИ, но детали предоставить не могут.
Не обсуждалась эта тема и в ходе переговоров президентов России и США, которая прошла 12 февраля.
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.