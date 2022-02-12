Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США

Спецсредствами, которые фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вынудил американскую атомную подводную лодку класса Virginia уйти из российских территориальных вод, могли стать сигнальные гранаты, выпущенные из многоствольной установки МРГ-1.

"Американцы проигнорировали (требование всплыть). Тогда в дело вступили сигнальные гранаты. Их запускают с многоствольной установки МРГ-1", — сказал ТАСС главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

По его словам, после подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.

По словам Литовкина, применение сигнальных гранат слышали на американское подлодке, а потому после этого АПЛ с максимально возможной скоростью покинула российские территориальные воды.

По мнению эксперта, американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс "Ответ".

Инцидент, о котором идёт речь, произошел 12 февраля в российских территориальных водах возле острова Уруп Курильской гряды. В этом районе проходят учения ВМФ России.

В связи с произошедшим в Министерство обороны России был вызван военный атташе США. Ему вручили ноту и заявили, что действия американской подлодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

Интересно, что в Пентагоне не стали оперативно прокомментировать произошедшее. Там только рассказали, что в курсе сообщений СМИ, но детали предоставить не могут.

Не обсуждалась эта тема и в ходе переговоров президентов России и США, которая прошла 12 февраля.