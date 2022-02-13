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Автор Екатерина Широкова

В Пентагоне прокомментировали инцидент с подлодкой США

Силовые структуры

В Министерстве обороны США утверждают, что американская подлодка маневрировала исключительно в международных водах и не заходила на территорию России.

Инцидент произошёл у Курильской гряды.

"Утверждения России о проведении нами операций в её территориальных водах не являются правдивыми. Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полёты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", — заявил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

Рейнс подчеркнул, что США не нарушало никаких законов. 

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния".

Русская подлодка из прошлого напугала Швецию
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
сша россия пентагон курильские острова иностранная подлодка
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