В Пентагоне прокомментировали инцидент с подлодкой США

В Министерстве обороны США утверждают, что американская подлодка маневрировала исключительно в международных водах и не заходила на территорию России.

Инцидент произошёл у Курильской гряды.

"Утверждения России о проведении нами операций в её территориальных водах не являются правдивыми. Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полёты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", — заявил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

Рейнс подчеркнул, что США не нарушало никаких законов.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния".