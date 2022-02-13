В Министерстве обороны США утверждают, что американская подлодка маневрировала исключительно в международных водах и не заходила на территорию России.
Инцидент произошёл у Курильской гряды.
"Утверждения России о проведении нами операций в её территориальных водах не являются правдивыми. Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полёты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", — заявил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.
Рейнс подчеркнул, что США не нарушало никаких законов.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния".
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.