Шойгу доложил Путину об американской подлодке в российских водах

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что во время учений Тихоокеанского флота неподалёку от курильского острова Уруп была обнаружена американская субмарина.

По словам Шойгу, российские моряки выдворили иностранную подлодку, которая заплыла на территорию РФ и находилась на глубине более четырёх километров.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в районе курильского острова Уруп была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния". Иностранная субмарина проигнорировала требование всплыть. Тогда экипаж фрегата "Маршал Шапошников" применил соответствующие средства против обнаруженной подлодки, после чего она "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".

После этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США по вопросам обороны при американском посольстве в Москве. Ему вручили ноту протеста. В российском оборонном ведомстве отметили, что действия США являются грубым нарушением норм международного права.