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Автор Ольга Лебедева

Шойгу рассказал подробности инцидента с американской субмариной

Силовые структуры

Министр обороны России в ходе встречи с президентом изложил подробности инцидента, в результате которого, американская военная подводная лодка нарушила суверенитет России, войдя в её территориальные воды. Что категорически отрицает Пентагон.

Шойгу рассказал подробности инцидента с американской субмариной

Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что подводная лодка ушла на 4 км вглубь территориальных вод России. Нашим военным потребовалось три часа, чтобы заставить лодку-нарушителя, передвижения которой "были абсолютно неоправданными”, уйти.

Шойгу повторил детали инцидента, ранее предоставленные его министерством, но использовал некоторые уточняющие формулировки:

глава минобороны подчеркнул, что субмарина "скорее всего” принадлежала США и что выдворить её удалось только после "троекратного применения специальных действий".

Напомним, в субботу российские военные сообщили об инциденте, заявив, что предполагаемым нарушителем границы была американская атомная ударная подводная лодка класса "Вирджиния".

Инцидент произошел в Тихом океане недалеко от одного из российских Курильских островов в то время, когда ВМФ России проводил учения в этом районе.

ВМС США ответили, что в заявлениях России о нарушении границы "нет правды”, но отказались сообщить, были ли развернуты американские военные силы в районе, где произошел инцидент.

"Я не буду комментировать точное местоположение наших подводных лодок, но мы действительно летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах”, — сказал капитан Кайл Рейнс, представитель ВМФ США.

Россия назвала инцидент серьезным нарушением международного права, создавшим угрозу национальной безопасности, и вызвала военного атташе США для объяснений.

Вторжения субмарины ВМС США в наши воды! «Вирджинию» могла потопить наша оборона! Но пожалела экипаж
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша сергей шойгу
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