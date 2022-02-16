Корабли НАТО пытались следить за фрегатами РФ на учениях

Фрегаты НАТО пытались следить за манёврами российских кораблей группировки ВМФ в Средиземном море. По информации источника, для этого использовали радиоэлектронную разведку.

Российские суда "засекли" излучения РЛС кораблей блока НАТО.

"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — рассказал источник, близкий к ситуации, РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник агентства, экипажу российских ракетных крейсеров удалось зафиксировать излучения кораблей альянса, "определить параметры их движения и взять на сопровождение".