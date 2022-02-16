Фрегаты НАТО пытались следить за манёврами российских кораблей группировки ВМФ в Средиземном море. По информации источника, для этого использовали радиоэлектронную разведку.
Российские суда "засекли" излучения РЛС кораблей блока НАТО.
"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — рассказал источник, близкий к ситуации, РИА Новости.
Как подчеркнул собеседник агентства, экипажу российских ракетных крейсеров удалось зафиксировать излучения кораблей альянса, "определить параметры их движения и взять на сопровождение".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.