Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за пусками баллистических ракет наблюдает из ситуационного центра.
Министерство обороны РФ сообщает, что эти маневры имеют плановый характер. В учениях принимают участие Воздушно-космические сил, Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения Черноморского и Северного флотов.
Маневры проводятся для оперативной проверки боевых расчетов пуска, готовности средств военного управления, экипажей боевых кораблей и ракетоносцев к выполнению необходимых задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны России.
Сейчас в стране продолжается масштабная оперативная подготовка войск и сил. В подготовке участвуют все военные округа, ВДВ и флоты. Помимо этого, на беларусской территории проходят совместные учения "Союзная решимость-2022".
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.