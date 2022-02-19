В России начались учения с участием сил ядерной триады

Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за пусками баллистических ракет наблюдает из ситуационного центра.

Министерство обороны РФ сообщает, что эти маневры имеют плановый характер. В учениях принимают участие Воздушно-космические сил, Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения Черноморского и Северного флотов.



Маневры проводятся для оперативной проверки боевых расчетов пуска, готовности средств военного управления, экипажей боевых кораблей и ракетоносцев к выполнению необходимых задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны России.

Сейчас в стране продолжается масштабная оперативная подготовка войск и сил. В подготовке участвуют все военные округа, ВДВ и флоты. Помимо этого, на беларусской территории проходят совместные учения "Союзная решимость-2022".