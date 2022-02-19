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Автор Дмитрий Плотников

В России начались учения с участием сил ядерной триады

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В России начались учения с участием сил ядерной триады

Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за пусками баллистических ракет наблюдает из ситуационного центра.

Министерство обороны РФ сообщает, что эти маневры имеют плановый характер. В учениях принимают участие Воздушно-космические сил, Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения Черноморского и Северного флотов.
 
Маневры проводятся для оперативной проверки боевых расчетов пуска, готовности средств военного управления, экипажей боевых кораблей и ракетоносцев к выполнению необходимых задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны России.

Сейчас в стране продолжается масштабная оперативная подготовка войск и сил. В подготовке участвуют все военные округа, ВДВ и флоты. Помимо этого, на беларусской территории проходят совместные учения "Союзная решимость-2022".

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы военные учения владимир путин
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