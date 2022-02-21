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Автор Александр Шторм

"Весь мир в труху": Россия отработала тотальный ядерный удар

Силовые структуры

Российские военные отработали в процессе учений Стратегических ядерных сил "Гром-2022" ситуацию ответа противника после массированной неядерной атаки России.

"Весь мир в труху": Россия отработала тотальный ядерный удар

Предполагалось, что сначала для остановки атакующих интервентов будут применяться неядерные (в том числе новейшие) ракетные системы и ядерные заряды достратегического уровня. В итоге по легенде учений "малые" удары по агрессору не исправили ситуацию — началась глобальная эскалация.

"России в такой ситуации оставалось осуществить тотальное применение всех ракетно-ядерных сил и средств в ответ", заявили специалисты.

Подробности учений "Гром-2022" изложил начальник Генштаба РФ, а пресс-служба Минобороны опубликовало видео пусков ракет СЯС в максимальном качестве.

В проекте "Ватфор" отметили, что видео и релизы по этому поводу понятны, а вот некоторые моменты стоит подчеркнуть отдельно.

"Как это понимать? А понимать это как на первом этапе попытка сдержать эскалацию конфликта стратегическим неядерным оружием. Судя по сценарию, получилось не особо хорошо, и после применения противником ядерного оружия случается ответ на все деньги", — пишут эксперты.

"Можно предположить, что "Калибры", "Цирконы" ("цель — корабельная ударная группа, вероятность накрытия — единица"), и, возможно, "Кинжалы" (по морской и сухопутной цели, так как имеются кадры парного взлёта МиГ-31И) отрабатывали неядерное либо достратегическое сдерживание, либо вынос элементов противоракетной обороны передового базирования — считают они.

Россия дала очередной сигнал Западу — "не лезьте!"

После перехода на стратегический уровень начинают работать РВСН, дальняя авиация и М-СЯС ("Бореи" с "Булавами", надеемся, заняты чем-то полезным, да и "Синева" пока ещё вполне приличное изделие), отмечают авторы канала.

Таким образом, Россия дала очередной сигнал Западу — "не лезьте". Хотя в основном это о том, что текущий кризис — про международную безопасность вообще, а не про Украину. Ну и что безнаказанной безопасности западным партнёрам не видать — всё равно достанем.

Разумеется, трактовки будут не в пользу России, поскольку все СМИ тут же закричали про подготовку России к победе в ядерной войне и призвали Байдена не сдавать ни пяди в части ядерной модернизации и ядерной доктрины.

Как сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, на учениях со стратегическими наступательными силами отработано нанесение гарантированного поражения противнику.

Что касается видео, то на кадрах были показаны пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", крылатых ракет "Калибр", межконтинентальной ракеты "Ярс" и вылет стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС на пуск крылатых ракет.

Также военные показали применение крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". На другом видео осуществлён учебный пуск баллистической ракеты "Синева" с атомной подлодки "Карелия" из Баренцева моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

Американцы за ядерный удар по России
Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу валерий герасимов
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