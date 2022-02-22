ФСБ опубликовала видео горящей украинской техники, просочившейся в Россию

Российские спецслужбы опубликовали видеодоказательства вторжения украинских войск на территорию РФ.

На видео показаны две бронированные машины БМП в лесу к востоку от границы с Донбассом, уничтоженные во время инцидента в понедельник утром.

Из-под обломков БМП-2 поднимается черный дым. Похоже, что внутренний взрыв снес башню и задние люки другой машины, БМП-1, которая, как видно, сильно горела.

Напомним, ранее Россия опубликовала заявление о перестрелке, это первое видеодоказательство ее последствий и первое упоминание о ее местоположении: лес возле села Митякинское в Ростовской области, к востоку от города Луганска.

По данным ФСБ, российские пограничники в Ростовской области, к востоку от ЛНР, заметили группу из пяти украинских диверсантов, пересекающих границу около 6:00 утра по местному времени в понедельник. Они запросили поддержку у войск Южного военного округа, чтобы захватить незваных гостей.

"После перестрелки две украинские БМП пересекли границу, чтобы забрать группу, — сообщили в ФСБ. — Российские военнослужащие уничтожили обе машины и убили пятерых диверсантов. Потерь среди пограничников нет".

Эпизод второй

В Ростовской области в понедельник пограничники ФСБ захватили украинского диверсанта, заявил директор агентства Александр Бортников во время заседания Совета национальной безопасности, в котором принимал участие президент Владимир Путин.

Украинские военные назвали российские заявления о попытке вторжения диверсантов "фейковыми новостями”.