Лидер РФ Владимир Путин, поздравляя мужчин с Днём защитника Отечества, обратил внимание на то, что в российских Вооружённых силах (ВС) на боевом дежурстве есть оружие, не имеющее аналогов в мире.
Он подчеркнул: за последние годы Россия значительно модернизировала ВС, сделав их более мобильными и мощными. Запись выступления президента опубликована на сайте Кремля.
"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире", — отметил глава государства.
По его словам, сейчас стране необходимо развивать перспективные системы вооружений, в том числе гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах.
Также Путин призвал расширять использование современных цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта в оборонной сфере. Такие комплексы, пояснил руководитель РФ, представляют собой оружие будущего, которое серьёзно увеличивает боевой потенциал армии.
Минобороны должно и дальше качественно подготавливать военных специалистов, заключил российский лидер.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.