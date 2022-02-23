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Автор Юлия Миленина

Путин: у России есть оружие, не имеющее аналогов в мире

Силовые структуры

Лидер РФ Владимир Путин, поздравляя мужчин с Днём защитника Отечества, обратил внимание на то, что в российских Вооружённых силах (ВС) на боевом дежурстве есть оружие, не имеющее аналогов в мире.

Путин: у России есть оружие, не имеющее аналогов в мире

Он подчеркнул: за последние годы Россия значительно модернизировала ВС, сделав их более мобильными и мощными. Запись выступления президента опубликована на сайте Кремля.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире", — отметил глава государства.

По его словам, сейчас стране необходимо развивать перспективные системы вооружений, в том числе гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах.

Также Путин призвал расширять использование современных цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта в оборонной сфере. Такие комплексы, пояснил руководитель РФ, представляют собой оружие будущего, которое серьёзно увеличивает боевой потенциал армии.

Минобороны должно и дальше качественно подготавливать военных специалистов, заключил российский лидер.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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