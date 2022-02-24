Самолётам влёт/вылет запрещён: Россия закрывает границу с Украиной

Согласно данным сервиса notams.faa.gov (принадлежит Федеральному авиационному управлению США), Россия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Украиной для гражданской авиации.

Автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Уведомление появилось в системе NOTAM 24 февраля в 2:55 по московскому времени. Сообщается, что эта мера по обеспечению безопасности авиасообщения будут действовать до 18 мая.

Официального подтверждения данной информации с российской стороны пока нет. Равно, как и опровержения.

Ранее стало известно, что руководство ЛДНР обратилось к президенту России с просьбой оказать военную помощь в сдерживании агрессии Киева.