Согласно данным сервиса notams.faa.gov (принадлежит Федеральному авиационному управлению США), Россия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Украиной для гражданской авиации.
Уведомление появилось в системе NOTAM 24 февраля в 2:55 по московскому времени. Сообщается, что эта мера по обеспечению безопасности авиасообщения будут действовать до 18 мая.
Официального подтверждения данной информации с российской стороны пока нет. Равно, как и опровержения.
Ранее стало известно, что руководство ЛДНР обратилось к президенту России с просьбой оказать военную помощь в сдерживании агрессии Киева.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.