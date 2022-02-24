Минобороны РФ сообщило о потерях Украины в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ сообщило, какие потери понесла Украина в ходе спецоперации.

По данным Минобороны, армия РФ вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук — М1".

Также сообщается о четырёх сбитых в Донбассе беспилотниках "Байрактар".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".