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Автор Игорь Рябов

Минобороны РФ сообщило о потерях Украины в ходе спецоперации 

Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщило, какие потери понесла Украина в ходе спецоперации.

По данным Минобороны, армия РФ вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук — М1".

Также сообщается о четырёх сбитых в Донбассе беспилотниках "Байрактар".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

Срочно | Спецоперация России на Украине | Принуждение к миру | Денацификация и демилитаризация
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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