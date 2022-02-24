Армия России вышла к Херсону и восстановила подачу воды в Крым

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что выход Вооружённых сил России к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.

Благодаря использованию воздушного десанта российские войска вышли к украинскому городу Херсон и разблокировали Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года Крым на 85% обеспечивался питьевой водой. Теперь водоснабжение восстановлено, отметили в Министерстве обороны.

После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды в республику.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.