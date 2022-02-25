Бездействие флота США в Чёрном море сделала возможной операцию на Украине

С начала 2022 года ни одна страна НАТО, включая США, не патрулировала Чёрное море, что позволило вооружённым силам РФ начать спецоперацию на Украине.

Как сообщает издание "Военное обозрение", иностранные СМИ обвиняют страны НАТО в бездействии и не отслеживании передвижения иностранных военных кораблей. В период, когда морская акватория была свободна, 16 российских кораблей, включая ракетные и десантные, вошли в Чёрное море.

Чёрное море было названо главным незащищенным рубежом Украины. В НАТО не смогли помешать РФ укрепить свои позиции в Черноморском регионе. Турция опасается патрулировать морские воды, чтобы не провоцировать Москву. Свою роль сыграло и то, что Украину не приняли в НАТО, поэтому защищать ее военными средствами блок не намерен.

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго назвал действия российских кораблей в Чёрном море "удавкой на шее" Украины.

Ответ НАТО представляется вялым. Североатлантический альянс принял решение разместить несколько тысяч солдат в Болгарии, Словакии и Венгрии, Польше и Румынии. Российские силы во многом, по утверждениям Пентагона, превосходят численность военных в европейских странах.

Запад опасается, что неспособность НАТО дать военно-морской отпор России приведёт к ослаблению контроля и в других точках мира, например — в Южно-Китайском море, где свой суверенитет пытается утверждать Китай.