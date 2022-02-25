Политолог объяснил, почему не надо гадать, сколько продлится спецоперация в ЛДНР

Российский политолог Игорь Шишкин оценил продолжительность спецоперации в Донбассе. По словам специалиста, на эту тему не стоит гадать, поскольку происходящее является настоящими военными действиями, а не компьютерной игрой.

Эксперт призвал не создавать "тотализатор". По мнению политолога, подобные ставки в случае с войной являются неуместными. Также он подчеркнул, что миротворческая миссия закончится, когда российская армия выполнит поставленные задачи.

"Мы должны молиться, чтобы операция прошла как можно быстрее и как можно с меньшими жертвами с обеих, подчеркну — именно с обеих сторон. Потому что на той стороне — такие же русские люди, как и мы", — заключил Шишкин, слова которого цитирует "Свободная пресса".

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru выразил надежду, что спецоперация Москвы на Украине пройдёт достаточно быстро и без жертв среди граждан. Как отметил военный эксперт, властям РФ потребуется менее пяти дней.