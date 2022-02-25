Минобороны РФ озвучило потери Украины после второго дня спецоперации

Армия России уничтожила или вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди выведенных из строя военных объектов 17 пунктов управления и узлов связи Вооружённых сил Украины, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций, отметили в оборонном ведомстве РФ.

Также российские войска сбили шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников. Среди уничтоженной техники противника насчитывается 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц военных автомобилей, сказал Конашенков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины. По данным Минобороны РФ, 24 февраля подразделения ВДВ высадились под Киевом и блокировали западную часть украинской столицы, а также города Чернигов, Сумы и Конотоп.