Армия России уничтожила или вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Среди выведенных из строя военных объектов 17 пунктов управления и узлов связи Вооружённых сил Украины, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций, отметили в оборонном ведомстве РФ.
Также российские войска сбили шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников. Среди уничтоженной техники противника насчитывается 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц военных автомобилей, сказал Конашенков.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины. По данным Минобороны РФ, 24 февраля подразделения ВДВ высадились под Киевом и блокировали западную часть украинской столицы, а также города Чернигов, Сумы и Конотоп.
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.