НАТО продолжит накачивать Украину оружием - пообещал Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический альянс "предоставит больше оружия для поддержки Украины перед лицом военного нападения России и развернет свои боевые части" в Европе.

После встречи с лидерами НАТО, которая состоялась в пятницу, Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в попытке свергнуть "демократически избранное правительство в Украине”.

"Мы видим риторику, сообщения, которые решительно указывают на то, что целью является устранение демократически избранного правительства в Киеве. Сейчас мы впервые развертываем силы реагирования НАТО в контексте коллективной обороны. Мы говорим о тысячах военнослужащих. Мы говорим о воздушных и морских возможностях”, — сказал он.

Несмотря на воинственную риторику Столтенберга, оказывать реальную военную помощь Украине блок НАТО пока не спешит. На это в одном из своих выступлений утром в пятницу жаловался президент Зеленский.