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Автор Игорь Рябов

Минобороны РФ: украинские националисты пытают пленных россиян

Силовые структуры

Министерство обороны РФ пообещало, что украинские националисты, которые причастны к пыткам российских военнопленных, будут найдены и привлечены к суровой ответственности.

Минобороны РФ: украинские националисты пытают пленных россиян

Оборонное ведомство сравнило пытки украинских нацистов над солдатами Вооружённых сил РФ с истязаниями, которым подвергали советских военнопленных немецко-фашистские захватчики и их "прихвостни-полицаи" во время Великой Отечественной войны.

"Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами", — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он напомнил о конвенции по обращению с военнопленными, которую нарушают не только исполнители пыток, но и руководство Украины, призывающее к издевательствам над россиянами.

Ранее Минобороны впервые сообщило о жертвах спецоперации на Украине среди военных армии РФ. По словам Конашенкова, эти потери гораздо меньше, чем количество уничтоженных украинских националистов и солдат ВСУ.

Военная операция России на Украине | Последние новости | Что происходит? | Спецэфир
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина игорь конашенков
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