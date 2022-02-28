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Автор Юлия Миленина

Минобороны: российские ВС уничтожили свыше 1000 военных объектов Украины

Силовые структуры

Российская армия с момента начала спецоперации по демилитаризации уничтожила 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны: российские ВС уничтожили свыше 1000 военных объектов Украины

Во время очередного брифинга он отметил, что в числе уничтоженных объектов 31 пункт управления и узел связи Вооружённых сил Украины.

"Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и миномётов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", — сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, российские ВС наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры, не угрожая мирному населению.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он также призвал украинских военных добровольно сдаваться, чтобы получить возможность беспрепятственно отправиться домой.

«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина игорь конашенков
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