МВД РФ примет меры в связи с призывами к несанкционированным акциям 6 марта

Дополнительные меры по обеспечению правопорядка планируют принять российские правоохранители в связи с распространением в интернете призывов к проведению в стране несанкционированных акций 6 марта.

По информации ведомства, в Сети выявлено распространение призывов провести незаконные акции в ряде российских регионов. В связи с этим руководство МВД поручило своим территориальным подразделениям принять дополнительные меры в целях обеспечения правопорядка.

В МВД предупредили, что проведение несогласованных с властями акций планируется оперативно пресекать, а их организаторов и участников привлекать к ответственности.

"Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители призвали россиян не реагировать на предложения принять участие в несанкционированных акциях, а также не посещать районы их предполагаемого проведения.