Иностранные наёмники на Украине совершают нападения на российскую технику

Воюющие на Украине иностранные наёмники совершают нападения на военную технику армии России, сообщили в Минобороны РФ.

"Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию", — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что наёмники атакуют российские войска с помощью вооружения, которое западные страны поставляют Киеву. Имеются в виду американские противотанковые комплексы Javelin, британские NLOW и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Чтобы освоить использование последних, необходима серьёзная подготовка, добавил Конашенков.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом все наёмники, которые Запад направляет в помощь Украине, не имеют права на статус военнопленного.

Представитель Минобороны РФ призвал иностранных граждан, которые едут воевать на Украину, "семь раз подумать перед поездкой".

Ранее сообщалось, что США поставили на Украину сотни переносных ЗРК Stinger. Как сообщают американские СМИ, только 28 февраля Соединённые Штаты направили в Незалежную более 200 установок.