Интерпол принял решение о членстве России

Ряд западных стран потребовал отстранения России от международной полицейской организации из-за конфликта на Украине. Среди них Канада, Польша и Великобритания.

Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава присоединилась к обращению, призывающему к отстранению России, поскольку "международное сотрудничество правоохранительных органов зависит от коллективной приверженности Всеобщей декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола”.

Интерпол, как сообщила его пресс-служба, отклонил эти призывы.

Интерпол — Международная организация уголовной полиции — включает в себя 195 стран-членов и ведет 19 полицейских баз данных о преступлениях и преступниках, включая имена и отпечатки пальцев, для содействия международному сотрудничеству правоохранительных органов.