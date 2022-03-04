Российские и американские военные создали между собой канал связи

США и Россия создали горячую линию деконфликции, чтобы избежать любых недоразумений, которые могут спровоцировать эскалацию, способную перерасти в войну между Москвой и НАТО, заявили в Пентагоне.

"Соединенные Штаты сохраняют ряд каналов для обсуждения важнейших вопросов безопасности с русскими во время непредвиденных или чрезвычайных ситуаций, — заявил журналистам представитель Министерства обороны США. — Министерство обороны установило линию деконфликции с Министерством обороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации”.

Напомним, аналогичный канал связи работает в Сирии, где Россия проводит контртеррористические операции по приглашению Дамаска с конца 2015 года, и иногда пересекается с американскими силами, действующими в стране без международного мандата.

"Европейское командование США будет отвечать за американскую сторону горячей линии", — американский военный чиновник.

К слову, напомним, что хотя президент США Джо Байден осудил российское "вторжение” на Украину и ввел небывалые по размаху экономические и культурные санкции, которые, по его словам, "нанесут вред” России в долгосрочной перспективе, Белый дом настаивает, что войска Соединённых Штатов или НАТО не будут сражаться внутри Украины. Видимо, поэтому только за последние недели несколько тысяч военнослужащих направлены в Польшу, Румынию и прибалтийские государства Эстонию, Латвию и Литву. А сейчас "вояж" по этим странам совершает госсекретарь США Энтони Блинкен.