Басурин назвал единственный способ освободить Мариуполь

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Россия может освободить Мариуполь, используя "точечное" оружие.

В эфире телеканала "Россия 1" Басурину задали вопрос, как российская армия может освободить Мариуполь в случае, если националисты не выпустят из города людей.

"Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия", — сказал представитель ДНР.

Он подчеркнул, что перед этим необходимо предупредить жителей Мариуполя о проведении "точечных" ударов.

По словам Басурина, в Волновахе осталось несколько кварталов, которые ещё не зачистили войска ДНР. Также он отметил, что планируется блокировать Вооружённые силы Украины в районе Горловки и Докучаевска.

Ранее Россия объявила режим тишины для того, чтобы жители Мариуполя и Волновахи успели уйти из города.

В настоящее время российская армия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.