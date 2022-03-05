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Автор Игорь Рябов

Басурин назвал единственный способ освободить Мариуполь

Силовые структуры

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Россия может освободить Мариуполь, используя "точечное" оружие.

Басурин назвал единственный способ освободить Мариуполь

В эфире телеканала "Россия 1" Басурину задали вопрос, как российская армия может освободить Мариуполь в случае, если националисты не выпустят из города людей.

"Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия", — сказал представитель ДНР.

Он подчеркнул, что перед этим необходимо предупредить жителей Мариуполя о проведении "точечных" ударов.

По словам Басурина, в Волновахе осталось несколько кварталов, которые ещё не зачистили войска ДНР. Также он отметил, что планируется блокировать Вооружённые силы Украины в районе Горловки и Докучаевска.

Ранее Россия объявила режим тишины для того, чтобы жители Мариуполя и Волновахи успели уйти из города.

В настоящее время российская армия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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