Народная милиция Донецкой народной республики опубликовала в своём Telegram-канале рассказ украинского солдата, который добровольно сложил оружие. По его словам, командир его бросил, а потери были очень большими.
Как пояснил солдат, его служба заключалась в ремонте автомобилей, сортировке патронов и еды.
"Иностранные инструкторы были во Львове. Канадцы, латвийцы, американцы, финны показывали тактики, как выжить в таких условиях, медики. Потери были очень большие, командир бросил. Старший солдат нами руководил, мёртв, мы только живые остались", — пояснил сдавшийся служащий ВСУ.
На вопрос есть ли у него жалобы на действия Народной милиции, солдат пояснил, что с ним хорошо обращаются и накормили.
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