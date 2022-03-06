Солдат ВСУ рассказал, почему сложил оружие: "Потери большие, командир бросил"

Народная милиция Донецкой народной республики опубликовала в своём Telegram-канале рассказ украинского солдата, который добровольно сложил оружие. По его словам, командир его бросил, а потери были очень большими.

Как пояснил солдат, его служба заключалась в ремонте автомобилей, сортировке патронов и еды.

"Иностранные инструкторы были во Львове. Канадцы, латвийцы, американцы, финны показывали тактики, как выжить в таких условиях, медики. Потери были очень большие, командир бросил. Старший солдат нами руководил, мёртв, мы только живые остались", — пояснил сдавшийся служащий ВСУ.

На вопрос есть ли у него жалобы на действия Народной милиции, солдат пояснил, что с ним хорошо обращаются и накормили.